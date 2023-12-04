بعد بدء صوم الميلاد.. ننشر موعد عيد القيامة المجيد في عام 2024

يستعد المصريون للاحتفال ببدء عام جديد هو 2024، والذي يمتلئ بـالمناسبات الدينية والقومية، ولعل أبرز المناسبات الدينية التي يبحث الأقباط عن موعدها بشكل دوري هو عيدي الميلاد المجيد والقيامة المجيد.

موعد عيدي الميلاد والقيامة 202٤

ويعتبر موعد عيد الميلاد المجيد موعدا ثابتا لا يتغير فالغربيين يحتفلون به يوم 25 ديسمبر بينما المصريين يحيونه يوم 7 يناير، بينما لا يعتبر يوم عيد القيامة المجيد يوما ثابتا، فتحتفل به الكنيسة في 2024 في يوم 5 من شهر مايو خامس الأشهر الميلادية الموافق 27 من شهر برمودة ثامن الشهور القبطية لعام 1740 ش.

احتفالات صوم الميلاد المجيد

وتمر الكنيسة حاليا بفترة احتفالات صوم الميلاد المجيد، وهو من أصوام الكنيسة ذات الدرجة الثاني التي يسمح خلالها بتناول الماكولات البحرية مثل الاسماك كبقية الأصوام التي من نفس الدرجة مثل صوم السيدة العذراء الذي يحل في اغسطس سنويا وصوم الرسل الذي يحل في يوليو سنويا كذلك.

بينما لا تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية في أصوام الدرجة الأولى كالصوم الكبير الذي يُختتم بعيد القيامة المجيد، وصوم يومي الأربعاء والجمعة، وصوم أهل نينوى المعروف شعبويا بصوم يونان النبي، وكذلك صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق الاعياد مباشرة.

ويسبق عيد القيامة المجيد، عدة مناسبات هامة ومقدسة تدرج تحت مسمى أسبوع الآلام، ويبدا بأحد الشعانين او أحد السعف أو أحد الخوص أو أحد الزيتونة ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة ثم سبت النور.

ويعتبر عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد وعيد الغطاس المجيد أكبر ثلاث أعياد في المسيحية، ولا غنى عنهم بشكل سنوي إذ أنهم يعتمد عليهم في العقيدة المسيحية حيث تبرز عقدة التجسد الألهي في عيد الميلاد المجيد والعماد في عيد الغطاس المجيد الذي يحتفل به الاقباط يوم 20 من شهر يناير اي بعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بايام قليلة، ثم تبرز عقيدة الفداء الممنوح من الله للبشر في عيد القيامة المجيد.