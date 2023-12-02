السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع بدئه.. تعرف على تاريخ صوم الميلاد المجيد 2023

كنيسة
كنيسة

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 26 نوفمبر 2023 صوم الميلاد المجيد 2023، لمده 42 يومًا تنتهي ليله عيد الميلاد المجيد2024.

ومن جهته تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد، يوم 9 ديسمبر المقبل لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

تاريخ صوم الميلاد 2023

ومن جهته كشف مرقس ميلاد باحث قبطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن تاريخ صوم الميلاد المجيد

وقال مرقس ميلاد في تصريحاته انه يعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث تنقسم الاصوام فى الكنيسة القبطية إلى ثلاث درجات الدرجة الاولى منها هى الصوم الكبير (55 يومًا) وصوم يومي الأربعاء والجمعة على مدار السنة باستثناء الخمسين المقدسة التي تلي عيد القيامة وصيام البرامون وتتميز هذه الدرجة بالامتناع عن اللحوم الحيوانية ومشتقاتها تماما والألبان والبيض أما صوم الدرجة الثانية صوم الميلاد وصوم الرسل حيث تسمح الكنيسة فى تلك الاصوام بأكل السمك مع الاطعمة النباتية دون اللحوم أما صوم الدرجة الثالثة كصوم السيدة العذراء فهو من الأصوام التي فرضها الشعب القبطى على الكنيسة حتى صارت من ضمن الاصوام الرسمية فى الكنيسة.

وتابع: “أما عن صوم الميلاد فكما ذكرنا فهو من أصوام الدرجة الثانية التى تسمح فيه الكنيسة بأكل الاسماك تخفيفًا على الشعب ومدته 43 يوم تبدأ يوم 25 نوفمبر حتى عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير”. 

وأوضح أنه: “بالرجوع إلى التاريخ الكنسى نجد أن عيد الميلاد لم يبدأ كعيد مستقل قبل القرن الرابع وكان يسبقه صوم البرامون اى يوم الاستعداد بالصوم للعيد فعند الغرب انتشر الاحتفال بعيد الميلاد الى الكنائس الاخرى فى الغرب والشرق”.

وتابع وقد رتب الصوم فى الكنيسة القبطية البابا خرستوذولوس البطريرك رقم 66 في القرن الحادى عشر حيث ذكر في قوانينه، وكذلك صوم الميلاد المقدس يكون من عيد مارمينا خمسة عشر يومًا من هاتور إلى سبعة وعشرين يومًا من كيهك، وذلك على اعتبار أن الصوم الذي يسبق العيد هو البرامون.

وأشار إلى أن البابا كيرلس الثانى رقم 67 قال في قوانينه: "يجب على جماعة النصارى أن يصوموا الأربعين المقدسة (الصوم الكبير) وصومي الحواريين (الرسل) والميلاد وقتهما دون تأخير، وقد ذكره كذلك العلامة ابن كبر وابن العسال في قوانينها.

وأوضح: “وقد حاول البابا غبريال الثامن (1587- 1603) فقد جعل الصيام في قوانينه مدته شهر كيهك فقط وذلك سنة 1602 م ولكن بعد نياحته رجع الصوم إلى وضعه الطبيعي ومدته 43 يومًا”.

وتابع أما عن سبب صوم الميلاد فقد فسره أباء الكنيسة اليونانية بأنه كما صام موسى النبي أربعين يوما على جبل سيناء لاستلام لوحى الشريعة فنصوم نحن أيضًا أربعين يومًا لاستقبال السيد المسيح متجسدًا.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تاريخ صوم الميلاد صوم الميلاد 2023 صوم الميلاد بدء صوم الميلاد المجيد

مواد متعلقة

الأنبا توما حليم: في فترة الصوم نصلي من أجل السلام

المطران عطا الله حنا: نتمنى أن ينير نور الميلاد عقول وضمائر العالم

"الأرثوذكسية": رحيل الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي عن عمر 67 عامًا

البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء وبولس الرسول" بالحضرة بالإسكندرية

موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 2024

"كيف نستعد لميلاد السيد المسيح".. عظة البابا تواضروس في تدشين كنيسة السيدة العذراء

أساقفة الكنيسة القبطية يواصلون الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أسقف نيويورك يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر القنصلية المصرية

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

الأهلى يفرط فى الفوز على يانج أفريكانز ويكتفى بالتعادل الإيجابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس