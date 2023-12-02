السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرثوذكسية": رحيل الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي عن عمر 67 عامًا

الراهب القمص فلتاؤس
الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن رحيل الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي، عن عمر تجاوز ٦٧ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٤٠ سنة.

ولد الأب الراحل يوم ٦ أكتوبر ١٩٥٦ وترهب بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) يوم ١٩ مارس ١٩٨٤، ونال درجة القسيسية يوم ١٧ يناير ١٩٩٢، ورتبة القمصية في ١١ يوليو ٢٠٠٣.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب الفاضل القمص فلتاؤس المُحرقي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولكل محبيه وعارفيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب في مجمع الأبكار.

صلوات تجنيز القمص مكاري نظير بمطرانية طما

وعلى صعيد أخر أقيمت الساعة الثانية بعد ظهرأمس بكنيسة الشهيد أبي فام الجندي بطما (مقر المطرانية) صلوات تجنيز الأب المبارك القمص مكاري نظير كاهن كنيستي الشهيد أبي سيفين والشهيد مار مينا بطما، الذي رقد في الرب أمس عن عمر قارب ٦٣ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٢٩ سنة.

صلى صلوات التجنيز نيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما ومجمع كهنة الإيبارشية وبعض من كهنة إيبارشية أبوتيج.

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد، لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

وصوم الميلاد المجيد هو صومًا من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

ب القمص فلتاؤس الم حرقي بدير السيدة العذراء ء بجبل قسقام فلتاؤس الم حرقي قداسة البابا تواضروس

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