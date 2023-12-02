السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أساقفة الكنيسة القبطية يواصلون الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

جانب من الأنتخابات
جانب من الأنتخابات

يواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارج وبلاد المهجر، بالتزامن مع اليوم الثاني للأنتخابات الرئاسية، على الإدلاء بأصواتهم في الأنتخابات الرئاسية 2023.

◄ الكنيسة في كندا

إذ أدلي لأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا بأصواتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا.

قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

◄الكنيسة في البحرين

كما أدلي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مملكة البحرين الراهب القمص ميساك الأنبا بيشوي، في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

قد تكون صورة ‏‏١٠‏ أشخاص‏

◄الكنيسة في أيرلندا

وفي السياق ذاته قام القس كيرلس حنا كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس السادس بمدينة كورك الأيرلندية، وبعض شعب الكنيسة ذاتها بإدلاءهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

قد تكون صورة ‏‏٥‏ أشخاص‏

ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارج وبلاد المهجر على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، والتي أنطلقت أمس الجمعة وتستمر حتي غدًا الأحد.

قد تكون صورة ‏شخص واحد‏

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

كيفية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

والتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024، سيتطلب من الناخب التوجه للجنته الانتخابية والإدلاء بصوته من أجل اختيار المرشح، ثم يقوم بطي الورقة ووضعها بصندوق الاقتراع باللجنة، وستجرى الانتخابات الرئاسية في حوالي 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك على مستوى الجمهورية، للتيسيرا على المواطنين.

أساقفة الكنيسة أساقفة المهجر اساقفة الخارج لأنتخابات الرئاسية 2023 اليوم الثاني للأنتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

أسقف نيويورك يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر القنصلية المصرية

البابا تواضروس الثاني يترأس طقس تدشين كنيسة العذراء بالإسكندرية (بث مباشر)

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى وفاة البابا قسما الثانى الـ 54

القس أندرية زكي يشهد تنصيب مايكل رفعت راعيًا شريكًا للكنيسة بالعطارين

أسقف الكنيسة المصرية بروما: المشاركة في الأنتخابات واجب وطني

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

زيارة وفد أكاديمي من الكنيسة الروسية وإكليريكية المحرق للدير الأبيض بسوهاج

كاهن الكنيسة القبطية بكليفلاند: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

الأكثر قراءة

عاجل.. فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

اتهموه بسرقة أرباح البضاعة.. تفاصيل قتل "تجار مخدرات" شريكهم يوم توبته

"مش عاجبها شقتنا وعوزة شقة أكبر".. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زياده":. كعقب سيجارة مُحترق، سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس