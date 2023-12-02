أساقفة الكنيسة القبطية يواصلون الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

يواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارج وبلاد المهجر، بالتزامن مع اليوم الثاني للأنتخابات الرئاسية، على الإدلاء بأصواتهم في الأنتخابات الرئاسية 2023.

◄ الكنيسة في كندا

إذ أدلي لأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا بأصواتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا.

◄الكنيسة في البحرين

كما أدلي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مملكة البحرين الراهب القمص ميساك الأنبا بيشوي، في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

◄الكنيسة في أيرلندا

وفي السياق ذاته قام القس كيرلس حنا كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس السادس بمدينة كورك الأيرلندية، وبعض شعب الكنيسة ذاتها بإدلاءهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارج وبلاد المهجر على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، والتي أنطلقت أمس الجمعة وتستمر حتي غدًا الأحد.

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

كيفية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

والتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024، سيتطلب من الناخب التوجه للجنته الانتخابية والإدلاء بصوته من أجل اختيار المرشح، ثم يقوم بطي الورقة ووضعها بصندوق الاقتراع باللجنة، وستجرى الانتخابات الرئاسية في حوالي 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك على مستوى الجمهورية، للتيسيرا على المواطنين.