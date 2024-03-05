الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

المركز المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة موسيقية

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، ورشة موسيقية  وذلك ضمن أنشطة التبادل الثقافي بالتعاون مع سفارة أيرلندا، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ونولا اوربين سفيرة أيرلندا في مصر، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

هدفت الورشة إلى تعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات المختلفة من خلال الموسيقى، وتبادل الخبرات الموسيقية والتراثية بين مصر وأيرلندا، وذلك احتفالا بذكرى القديس باتريك الأيرلندية.

عروض موسيقية حول تاريخ الموسيقى في مصر وأيرلندا

تضمنت الورشة عروضًا موسيقية حول تاريخ الموسيقى في كل بلد، بالإضافة إلى عزف المقامات الموسيقية التي تميز كل بلد، حيث تعرف الموسيقيون المصريون والأيرلنديون على الموسيقى والآلات التقليدية والتراثية لبعضهم البعض، والعزف معًا بتنوع آلاتهم الموسيقية.


جدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو 2022 في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وفض النزاعات.

جدير بالذكر أنه كانت قد نظمت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بمنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية، مبادرة "معًا" للتدريب على مجموعة من الحرف المهنية، لـ 60 شاب وفتاة، من المسلمين والمسيحيين في المنطقة المحيطة، بهدف تدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل مختلفة.

تتضمن الورش مجموعة من الحرف مثل ورشة الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، ورش الخياطة، إذ يتوفر لكل متدرب بعد إتمامه فترة التدريب عدد من الأدوات التي تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهني.

تأتي هذه المبادرة كامتداد لمشروع "معًا من أجل مصر" المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.

المركز المسيحي الإسلامي للكنيسة الأسقفية سفارة إيرلندا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية كاتدرائية جميع القديسين ا

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