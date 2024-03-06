البابا تواضروس يترأس اجتماع لجنتي الرهبنة والمهجر

استأنفت باقي لجان المجمع المقدس اجتماعاتها مساء أمس، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث عقدت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة، وشؤون المهجر، على التوالي اجتماعيهما، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وناقش أعضاء لجنة شؤون الرهبنة والأديرة عددًا من الملفات الخاصة بهم، بينما تم في لجنة شؤون المهجر استعراض تقارير عن ظروف العمل الرعوي في بعض الدول والمناطق إلى جانب عرض لفكرة مكتب التنسيق بين إيبارشيات الكرازة المرقسية خارج مصر وإيبارشيات داخل مصر، والذي سيحمل اسم HIGH وهي اختصار لشعار المكتب "Hands In God's Hand" أي أيادٍ في يد الله.

لجان التعليم والطقوس والإيبارشيات تعقد اجتماعاتها

وكانت قد استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها خلال صباح أمس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث عقدت لجنة الإيمان والتعليم بقيادة مقررها نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وناقشت عددًا من الموضوعات من خلال أعمال لجانها الفرعية، وعرضت خطط عمل لجان تطوير مناهج مدارس الأحد، والإكليريكيات والمعاهد الدينية، والتربية الدينية، والمصنفات الفنية، والإصدارات اللاهوتية.

تلاها اجتماع لجنة الطقوس، والتي قادها نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، وطرحت للمناقشة الموضوعات المقدمة من لجانها الفرعية، وتباحث الأعضاء في مقترحات متنوعة تخص بعض الترتيبات الطقسية.

واختتمت اجتماعات الفترة الصباحية، باجتماع لجنة شؤون الإيبارشيات، برئاسة نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، ومقرر اللجنة حيث نوقش وفقًا لجدول أعمال اللجنة عدة مقترحات مقدمة إليها.

وخرجت اللجان الثلاثة بتوصيات ترفع للمجمع المقدس.



والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو مجمع محلي برئاسة البابا يضم الأساقفة ورؤساء الأديرة.