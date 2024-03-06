الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ممر شرفي لـ أماني ألبرت بـ«إعلام بني سويف»: "شكرًا ع الكلمة الحلوة"

د.اماني البرت
د.اماني البرت

نظم طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بإعلام بني سويف ممرًا شرفيًا، الأربعاء، ممتدًا بطول المبنى وصولاً لمكتب استاذتهم د.أماني ألبرت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

وقالت ألبرت:"كنت خارجة من الأسانسير متوجه لمكتبي ففوجئت باستقبال حافل، طلابي والمعيدين وبعض أساتذة القسم واقفين يصفقوا في ممر طويل، أخدت دقيقة لاستيعاب الموقف وكنت مذهولة وفرحة بما حدث".

وأشاد الطلاب باسلوب شرح استاذتهم وتعاملها الراقي معهم، قائلين لا يوجد شخص منا لم تقدم له أستاذتنا يد العون أو الدعم، ولم يقصدها أحد منا إلا وساعدته، لذا أردنا أن نعبر عن شكرنا وامتناننا العميق لها، لأنها شخصية سلسة ومريحة في التعامل.

وقالت لها إحدى المعيدات "دكتورة عملتي حاجات كتير جدا.. شجعتيني وسندتيني ووقفتي جنبي وبتفرحي لفرحي وبتزعلي لزعلي هفضل ممتنة لحضرتك لاخر العمر."

وأشارت ألبرت إلى أن هذا الممر الشرفي أكبر وأغلى وأهم تكريم لها، معربة عن سعادتها لهذه المحبة الحقيقة التي لا تعرف النفاق أو المجاملة، المحبة النقية الخالية من أي حقد، واختتمت حديثها قائلة ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.

ود.أماني ألبرت أستاذ العلاقات العامة كلية الإعلام جامعة بني سويف، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، المستشار الإعلامي الأسبق لجامعة بني سويف، وكيل الدراسات العليا والبحوث (الأسبق) وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب (الأسبق)، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان- المعهد العالي للإعلام الإسكندرية، مدرب دولي معتمد من هيئة IBCT مدرب دولي بمركز تنمية الموارد البشرية – جامعة بني سويف محاضر بعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة رئيس شعبة العلاقات العامة بالنقابة العامة للإعلام الإليكتروني كاتب لمقالات بعدد من الجرائد المصرية محكم للدراسات الإعلامية بالمجلة الدولية Social and Basic Sciences Research Review محكم للدراسات الإعلامية بالمجلة الدولية studies in media and communication، منسق الوجه القبلي بالاتحاد العربي للعلاقات العامة والاستثمار البشري مستشار العلاقات العامة بجمعية إعلام الشرق الأوسط للتنمية والتطوير مدير تحرير المجلة الدولية للمعلوماتية والإعلام وتكنولوجيا الاتصال - جامعة بني سويف.

طلاب كلية الإعلام جامعة بني سويف قسم العلاقات العامة والإعلان رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان الدكتوره أماني ألبرت

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