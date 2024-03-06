الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

جريدة الدستور

عقدت صباح اليوم الأربعاء اللجنة الدائمة  للمجمع المقدس اجتماعها برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة وذلك في ختام اجتماعات اللجان المجمعية التي بدأت أمس الأول.

وناقشت اللجنة، التي تتكون من مقرري اللجان المجمعية الرئيسية، عددًا من الملفات الرئيسية التي طرحت في جداول أعمال لجان المجمع خلال اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن تعقد آخر الاجتماعات باجتماع لجنة السكرتارية مساء اليوم للتحضير للجلسة العامة للمجمع المقدس.
 

ويختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الخميس، عقد اجتماعاته التي بدأها يوم الإثنين الماضي.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، الجلسة الختامية للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، التي تناقش التوصيات والتقارير المقدمة من لجان المجمع المقدس الـ12، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية.

 المجمع الذى يُعقد سنويًا سيناقش هذا العام عددًا من القضايا المهمة، والأوضاع الكهنوتية والتشريعية للكنيسة، ترفعها لجانه المختلفة التى تعقد على مدار الـ٣ أيام التى تسبق الجلسة الختامية. 

وتناقش الجلسات قضايا: «شئون الأديرة والرهبان والحياة الرهبانية والديرية»، بينما تناقش لجنة «العلاقات المسكونية والحوارات» ما توصلت إليه مع «الكاثوليك» بشأن زواج المثليين، والذي طرحها الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس خلال انعقاد اللجنة.

ويتكون المجمع المقدس من ١٢ لجنة تضم عددًا من المطارنة والأساقفة فى جميع المجالات الرعوية، وهى كالتالى: «السكرتارية، واللجنة الدائمة والرعاية والخدمة وشئون الإيبارشيات، وشئون الرهبنة والأسرة والإيمان والتعليم والطقوس والعلاقات العامة، والإعلام والمعلومات والعلاقات المسكونية وشئون المهجر».

ومن المقرر أن تشهد اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية عرض أسماء أساقفة جدد للإيبارشيات التى خلت من أساقفتها خلال الفترة الماضية، على أن تجرى صلوات عشية الرسامة وقداس رسامة الأساقفة الجدد يومى ٩ و١٠ مارس الجارى، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 أبرز المعلومات عن المجمع المقدس

المَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر، ويجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات؛ ليعطي رأيه في الحدث- لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

ويرأس المجمع المقدس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.

اللجنة الدائمة للمجمع المقدس البابا تواضروس الثاني المقر البابوي أساقفة المجمع المقدس

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