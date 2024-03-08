الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يقرر تجليس الأنبا أرشليدس أسقفًا لعين شمس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تجليس الأنبا أرشليدس، أسقفًا لعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون خلفًا للأنبا أكسيوس، والذي من المقرر أن تتم رسامته أسقفًا على إيبارشية المنصورة السبت 9 مارس 2024.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد قرر تجليس الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، خلفا لمثلث الرحمات الأنبا داود سلامی، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها مصفاة وتوابعها.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة في السبت 9 مارس، على أن يترأس قداس سيامات الأساقفة الأحد 10 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

اختيار الراهب انسطاسي السرياني لتولي منصب أسقف نجع حمادي

وقد استقر البابا تواضروس الثاني على اختيار الراهب انسطاسي السرياني لتولي منصب أسقف نجع حمادي، خلفًا للأنبا كيرلس الذي رحل في ديسمبر 2022.

كما تم ترشيح الراهب أقلاديوس السرياني ليكون أسقف ورئيس دير الشايب بالأقصر. 

البابا يترأس عمل المیرون المقدس الإثنين المقبل

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني عمل المیرون المقدس یومي الإثنين والثلاثاء 11-12 مارس  بدیر الأنبا بیشوى بوادي النطرون وھي المرة الرابعة في حبریة قداسة البابا تواضروس الثاني حیث تم إعداده أعوام: 2014م - 2017م - 2021م.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الماضية رحيل عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، والأنبا داود، أسقف المنصورة، والأنبا ميشائيل، أسقف جنوب ألمانيا.

من المقرر أن يترأس البابا عمل الميرون المقدس في 11 و12 مارس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

البابا تواضروس الثاني تجليس الأنبا أرشليدس أسقفا لعين شمس للأنبا أكسيوس إيبارشية المنصورة

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