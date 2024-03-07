اليوم.. البابا تواضروس يترأس ختام اجتماعات المجمع المقدس

يختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، عقد اجتماعاته التي بدأها يوم الأثنين الماضي.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، الجلسة الختامية للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والتي تناقش التوصيات والتقارير المقدمة من لجان المجمع المقدس الـ12، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية.

المجمع الذى يُعقد سنويًا سيناقش هذا العام عددًا من القضايا المهمة، والأوضاع الكهنوتية والتشريعية للكنيسة، ترفعها لجانه المختلفة التى تعقد على مدار الـ3 أيام التى تسبق الجلسة الختامية.

وتناقش الجلسات قضايا: «شئون الأديرة والرهبان والحياة الرهبانية والديرية»، بينما تناقش لجنة «العلاقات المسكونية والحوارات» ما توصلت إليه مع «الكاثوليك» بشأن زواج المثليين، والذي طرحها الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس خلال انعقاد اللجنة.

وكانت قد عقدت صباح امس اللجنة الدائمة للمجمع المقدس اجتماعها برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة وذلك في ختام اجتماعات اللجان المجمعية التي بدأت أمس الأول.

وناقشت اللجنة، التي تتكون من مقرري اللجان المجمعية الرئيسية، عددًا من الملفات الرئيسية التي طرحت في جداول أعمال لجان المجمع خلال اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن تعقد آخر الاجتماعات باجتماع لجنة السكرتارية مساء اليوم للتحضير للجلسة العامة للمجمع المقدس.

أبرز المعلومات عن المجمع المقدس

المَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر، ويجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات؛ ليعطي رأيه في الحدث- لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

ويرأس المجمع المقدس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.