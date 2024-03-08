عدد الأيام المتبقية لبدء الصوم الكبير 2024.. أقدس أيام السنة

يبحث الأقباط عن عدد الأيام المتبقية على بدء الصوم الكبير 2024، عبر المنصات الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قرب بدء الكنيسة القبطية الارثوذكسية الصوم الأقدس لها، ويبدأ بالتزامن مع صوم رمضان 2024.

موعد بدء الصوم الكبير 2024

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024 في 11 مارس 2024، ويستمر لمدة 55 يومًا تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد في 4 مايو 2024.

تُقيم إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية أكثر من قداس على مدار اليوم خلال الصوم الكبير، لضمان مشاركة أكبر عدد من الأقباط فى قداسات هذا الصوم، وذلك برئاسة أساقفة الإيبارشيات المختلفة.

وفيما يتعلق بالبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فيعتزم خلال هذه الأيام قضاء خلوته بين القاهرة وكاتدرائية العباسية والإسكندرية ودير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كعادة بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفق ما كشفته مصادر لـ«الدستور».

وأضافت المصادر: «من المقرر أن يترأس البابا قُداس عيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة واسعة من أساقفة الكنيسة القبطية، وكبار رجال الدولة».

ويعد الصوم الكبير من أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن السيد المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات.

ويتخلل الصوم الكبير مايعرف بأسبوع الأستعداد، أو مايعرف بأسبوع هرقل.

أقسام الصوم الكبير 2024

وقسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.

رغم كثرة أيام الصيام في المسيحية، إلا أن الصيام الكبير له قدسية خاصة، لكونه يسبق قيامة المسيح، حسب الاعتقاد المسيحي، ويعرف كذلك بـ"الصوم السيدي أو الأربعيني".

فيما يشهد في الأسبوع الأخير ما يعرف بـ"حج الأقباط" إلى القدس، ويفضلون أن يشهدوا أسبوع الآلام للتبرك من رحلة الأسبوع الأخير في حياة المسيح بدءا من أحد السعف ووصولًا إلى سبت النور في كنيسة القيامة بالأراضي المحتلة.