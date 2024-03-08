رسميًا.. الكنيسة تعلن أسماء الأساقفة المقرر رسامتهم بيد البابا تواضروس

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة في السبت 9 مارس، على أن يترأس قداس السيامات الأساقفة الأحد 10 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها عن أسماء الأساقفة المقرر رسامتهم غدًا، وقال البيان أنه سيتم بنعمة الله سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة هما: 1- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. ٢ - الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

تجليس أربعة من أساقفة العموم

وتابع البيان كما سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، كالتالي: 1 - نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها. ٢- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة. نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا تشمل دول ناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي ومالاوي - نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، أسقفًا ورئيسا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا. عشية السيامة والتجليس يوم السبت 9 مارس والقداس صباح يوم الأحد 10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتأهب لإعداد الميرون المقدس

في سياق آخر، تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإعداد الميرون المقدس للمرة الرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس صناعة الميرون المقدس في 11 و12 مارس 2024، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا إذ يبدأ في 11 مارس 2024.