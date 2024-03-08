الأنبا توما حبيب يلتقى أعضاء اللجنة الأسقفية للشباب

التقى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أمس، أعضاء اللجنة، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

تقييم فعاليات الدورة الرياضية

شارك في اللقاء ممثلو اللجان الشبابية، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية، حيث تضمن الاجتماع تقييم فعاليات الدورة الرياضية، التي أقيمت بين إيبارشيات عدة، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات، الخاصة بمؤتمر الشباب السنوي، المقرر إقامته الصيف المقبل.

اجتماعا الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

وكانت الكلية الإكليريكية بالمعادي، برئاسة الأب بيشوي رسمي، وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس، قد استضافت اجتماعي الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة الدورية.

شارك بالحضور القس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس، والأب بولس حرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية، والقمص بيشوي حلمي، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة.

وتابعت الأمانة العامة استعدادات الكنيسة في مصر لاحتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، التي ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء، الثالث عشر مارس الجاري، طبقًا للبرنامج المعد من قبل اللجنة، الذي يقام تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالشراكة مع مجلس كنائس مصر.

كذلك التأمت اللجنة التنفيذية للمجلس، برئاسة الكنن بهيج رمزي، بحضور الأب بيشوي رسمي والكنن حمدي صدقي، كما تابعت اللجنة أنشطة لجان المجلس، حيث استمعت لتقرير لجنة خدام الرعايا والقسوس.

وقدم القس ناجح فوزي، رئيس اللجنة، تقريره الخاص، بجانب متابعة بعض النقاط التنظيمية، واللوجستية، في إطار خطة عمل اللجنة التنفيذية.



تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الصوم الكبير، المعروف بـ«صوم القيامة»، في 17 مارس 2024، وينتهى بعيد القيامة المجيد، في مايو 2024.