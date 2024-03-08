الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: نسأل الله أن يرفع البلاء عن أهلنا فى غزة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية في بولندا والذين يزورون الأراضي المقدسة في زيارة حج، واستعدادا لاستقبال الصوم الأربعيني المقدس، ويحمل الوفد رسالة محبة وتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة بإنهاء المأساة المروعة في غزة.

وقال رئيس أساقفة سبسطية، في كلمة له بأن المسيحيين في غزة يعيشون أوضاعا عصيبة وهم لاجئون داخل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، وهم يعانون قلة الطعام والماء والدواء كما يعاني أهل غزة كلهم.

 أبناء غزة جميعًا يعيشون أوضاعًا مأساوية

وتابع: ونحن لا نتحدث عن معاناة المسيحيين في غزة بمعزل عن السياق الوطني فأبناء غزة جميعا يعيشون أوضاعا مأساوية، ومطلبنا الأول والأخير والأساسي هو أن تتوقف هذه الحرب التي دفع فاتورتها المدنيون والأبرياء وخاصة شريحة الأطفال الذين يجوعون ويروعون.

 كل الكنائس تنادى بوقف هذه الحرب وتحقيق العدالة فى فلسطين

وقال المطران عطا الله حنا، إننا نتمنى أن تكون هنالك أصوات مسيحية في العالم ومن كافة الكنائس، تنادي بوقف هذه الحرب وتحقيق العدالة في فلسطين الأرض المقدسة لكي ينعم الفلسطينيون بالحرية والسلام في وطنهم مثل باقي شعوب العالم.

وأضاف مدينة القدس والتي من المفترض أن تكون مدينة للسلام فهي في الواقع ليست كذلك وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولكن هنالك ممارسات ظالمة تمارس بحق الفلسطينيين في كل تفاصيل حياتهم.

ووجه التحية لغبطة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البولندية المتروبوليت سابا وإلى كافة الأساقفة والآباء وشعب هذه الكنيسة، ونطلب منكم أن تصلوا من أجلنا ومن أجل مدينتنا المقدسة من أجل شعبنا وخاصة من أجل غزة لكي يرفع الرب عنها هذا البلاء وهذه الكارثة الإنسانية المروعة والتي لا يمكن وصفها بالكلمات.

وقدم  للوفد شرحا تفصيليا عن تاريخ كنيسة القيامة وما تحتويه من أماكن مقدسة كما وقدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية ورافقهم في جولة داخل البلدة القديمة مجيبا عن عدد من الأسئلة والاستفسارات.

المسيحيين في غزة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الأرض المقدسة

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