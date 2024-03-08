الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس ليبيريوس رئيس دير أغابوى

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى القديس ليبيريوس رئيس دير أغابوي، وأوضح الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني أبرز المعلومات عنه، موضحًا أن القديس ليبيريوس، رئيس دير أغابوي (أتشاد بو، مقاطعة ليكس في أيرلندا)، عاش بين القرنين السادس والسابع في أيرلندا، تاركًا إرثًا من القداسة والمعجزات. تحكي قصته، التي يكتنفها ضباب الزمن، عن رجل تحول جذريًا بعد فترة شباب فاسقة أثناء إقامته في ليتشت-إيبي، وباعتناقه الحياة الرهبانية، أصبح ليبيريوس مثالًا للقداسة وأجرى العجائب التي أذكت شهرته.

أبرز المعلومات عن القديس ليبيريوس رئيس دير أغابوي

وُلِد ليبيريوس لأراديوس، وقضى شبابه في الفسق بعيدًا عن مقتضيات الإيمان. حدث تحوله في ظل ظروف غير واضحة، لكن التقليد يقول إن حدثًا وقع في ليتشت-إيبي غيّر مسار حياته.

بعد أن تخلى عن عاداته القديمة، كرّس ليبيريوس نفسه لله كراهب، وأصبح تلميذًا للقديس كانيزيو كيلكيني. أصبح دير أغابوي، الذي أسسه القديس كانيزيو، بيتًا لليبيريوس، الذي تولى قيادته كرئيس للدير.

وتحت قيادته ازدهر الدير وأصبح مركزًا للثقافة والروحانية. انتشرت شهرة ليبيريوس في جميع أنحاء أيرلندا، وجذبت إليه العديد من التلاميذ الذين أرادوا أن يحذوا حذوه في القداسة.

وقد عززت المعجزات التي أجراها ليبيريوس شهرته وعززت سمعته كرجل الله، ويقال إنه كان يتمتع بالقدرة على شفاء المرضى وطرد الشياطين وحتى إحياء الموتى. لا يزال التاريخ الدقيق لوفاته غير مؤكد، إذ يقع بين عامي 618 و619. ودُفن جثمانه في دير أغابوي.

ما هو السنكسار؟

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار

تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من أيام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

