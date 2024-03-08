الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

موعد بدء الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير 2024

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الصوم الكبير، المعروف بـ"صوم القيامة"، في 17 مارس 2024، وينتهى بعيد القيامة المجيد، في مايو 2024.

ومن جهته قال الأب د. يوأنس لحظي جيد، في بحث له، إن الصوم هو الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

 وأوضح أن الصوم واجب في الأيام الآتية كل أيام الجمة على مدار السنة – إلا في فترة الخمسين، وفي أيام الجمع التي تقع فيها أحاد الأعياد الآتية الميلاد، الغطاس - الرسولين بطرس وبولس - انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء، بالإضافة إلى  صوم الميلاد ومدته خمسة عشر يومًا،  وصوم الرسل، ومدته أسبوع، صوم السيدة العذراء ومدته خمسة عشر يومًا.
 

الصوم الكبير 2024؟

والصوم الكبير مدته 55 يومًا دعي بالكبير لأنه يحتوي على ثلاث أصوام هي:
1. أسبوع الاستعداد أو بدل السبوت.

2. الأربعين يومًا المقدسة التي صامها الرب يسوع صومًا انقطاعيًا.

3. أسبوع الآلام.

وفي هذا الصوم لا يؤكل السمك الذي يؤكل في الصوم الصغير (صوم الميلاد) وذلك زيادة في التقشف والتذلل أمام الله ونحن نمضي من وراء السيد المسيح مشاركين له في صومه عنا وفي تألمه وموته من أجلنا وهكذا نحمل الصليب معه بقدر استطاعتنا.

يختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد


ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب السيد المسيح والأحد لقيامته.

 

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