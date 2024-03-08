الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفنانة دينا فؤاد: مسلسل "حق عرب" عمل محترم سيعجب الجميع.. وشكرا للمتحدة

دينا فؤاد
دينا فؤاد

هنأت الفنانة دينا فؤاد، الأهلى بعد فوزه على الزمالك 2/0، مؤكدة: أنا أهلاوية أبا عن جد"، لافتة إلى أن مسلسل "حق عرب" يتميز بوجود كيميا بين المشاركين فيه وسنقدم شيئا محترما سيعجب الجميع. 

وأضافت دينا فؤاد خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة on، نقوم بالتصوير في منطقة المغربلين والشخصية مركبة لبنت بتساعد والدها، موضحة، كلنا تعبنا على إخراج الشخصية التي سيراها المشاهد، ورسالة المسلسل تقول: "لا يصح إلا الصحيح".

وأكدت دينا فؤاد، لا يوجد أي شيء خطأ مختفي فالجريمة الكاملة، ونحن صورنا في عدة أماكن وأيام تصوير شارع المعز زحمة، مشيرة إلى أن أحمد العوضي محبوب كثيرا من الناس، وله طريقة في التعامل مع الناس تخلي الناس تحبه أكتر وهو اللى هيخلي المسلسل ينجح فى رمضان، وبشكر الشركة المتحدة وشركة سينرجي".

 

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