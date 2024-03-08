الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحذر من سماسرة الوظائف

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

حذر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من اللجوء لسماسرة الوظائف، للتقديم على  الوظائف الحكومة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التقديم للوظائف مجانا، والرسم كان 10 جنيهات في سنة 2016، واليوم وصل 26 جنيها، يمكن دفعهم إلكتروني فلماذا يلجأ البعض لسمسار يأخذ 100 جنيه أو 300 جنيه، ويخطيء في التقديم ويخلط أوراق المتقدمين ويتسبب في رفضه.

وأضاف: " نرجو من المتقدمين للوظائف اعمل حاجتك بنفسك، لا تعطي أوراقك الثبوتية لأحد، وهناك سماسرة أكثر تقدما، يرسلون لينك متفيروس، ويقولون إنه لينك التقديم، وبعضهم يقولون عندي الأسئلة هساعدك في الامتحان، ويبدأ يضع نماذج، وكلها عمليات غير منضبطة".

وتابع: "اهتم بالتقديم وقدم بنفسك، مدة التقديم 15 يومًا على مدار 24 ساعة، وأكبر خطأ عندما تترك الأمر لآخرين للتقدم بالنيابة عنك".

ولفت إلى أن المقابلات الشفوية للمتقدمين الناجحين بالامتحان الإلكتروني علانية أمام الجميع.

كما أكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن بوابة الوظائف هي الآلية الوحيدة للتواصل عبر رقم التسجيل، لافتا إلى أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للمتسابقين.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سماسرة الوظائف مصطفى بكرى المقابلات الشفوية الامتحان الإلكتروني

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