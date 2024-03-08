الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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هجوم مزدوج استهدف موقعًا عسكريًا بمستوطنة حومش.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

مستوطنة حومش
مستوطنة حومش

كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل هجوم استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة حومش، وأسفر عن إصابة 4 من جنود الاحتلال بينهم حالة حرجة.

وقالت "السلامين"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن عملية مزدوجة شملت إطلاق نار وتفجير في مستوطنة حومش.

وكشفت التقارير العبرية، عن أن المستوطنة تم إخلاؤها منذ عام 2002، ثم عاد بعض المستوطنين إليها وتم إخلاؤهم مرة أخرى في 2015.

وأشارت إلى أنه عندما تسلم اليمين المتطرف زمام الأمور، عاد بعض المستوطنين، وفي كل مستوطنة يوجد موقع عسكري، منوهة إلى أن عدد المستوطنين ليس كبيرًا، ولا يوجد بها أعداد، في كل مستوطنة يوجد الكثير من البنية التحتية ومنازل للمستوطنين، مراكز تعليمية وصحية، ومواقع تابعة لجيش الاحتلال، أي أنها مدينة كاملة متكاملة.

القاهرة الإخبارية الهجوم مستوطنة حومش اليمين المتطرف الجماعات المتدينة حومش

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