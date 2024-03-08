الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

النساء يلدن أجنة ميتة.. أوضاع كارثية تعيشها الفلسطينيات فى غزة

نساء غزة
نساء غزة

كشفت ريهام الجعفري، مسئولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية، عن الأوضاع الكارثية التي تعيشها الفلسطينيات في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي والحصار الذي فرضه على القطاع، والذي أدى لتجويع الشعب الفلسطيني.

وقالت، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم إعاقة العمل الإنساني، وإعاقة توصيل المساعدات، حتى إن النساء تلد أجنة ميتة بسبب سوء الغذاء، وبعضهن يلدن ضمن عملية قيصرية دون تخدير، والأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لتحرش جنسي من المجندات الإسرائيليات.

ولفتت إلى أنهم يعملون في الأراضي المحتلة منذ عام 2007، وكانوا يركزون على تعزيز دور النساء والشباب لأدوارهم القيادية وتعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

وأشارت إلى أنه خلال الأزمة الحالية يركزون على الاستجابة الإنسانية، من خلال بناء وحدات صحية في خيام النزوح في مدينة رفح، وتقديم الدعم النفسي للنساء والأطفال، حيث أن قرابة مليون امرأة نازحة في مخيمات النزوح في انعدام الخصوصية وانعدام المستلزمات الطبية والصحية، والنساء يلدن في الخيام والمراحيض كما وردت بعض الإحصائيات، النساء يعانين الأمرين، والجهود الدولية فشلت في التوصل لوقف إطلاق النار.

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غزة العدوان الإسرائيلى تجويع الشعب الفلسطيني سوء الغذاء عملية قيصرية دون تخدير

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