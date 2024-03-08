السيدة انتصار السيسى: تحية لنساء مصر وتضحياتهن

وجَّهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح": "أتوجه بالتحية والتقدير لنساء مصر في يوم المرأة المصرية، بحجم عطاء وتضحية السيدة العظيمة التي أثبتت على مدار التاريخ دورها الفاعل في صياغة تاريخ وجدان الأمة بقوتها وصلابتها وإنجازاتها".

وأردف: "المرأة المصرية التي نحتفل بها اليوم هي الأم والزوجة والأخت والجدة الشريكة والسند وقت الشدة، ومصدر الإلهام ونبع الإعزاز لهذا الوطن العظيم".