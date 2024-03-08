الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السيدة انتصار السيسى: تحية لنساء مصر وتضحياتهن

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

وجَّهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح": "أتوجه بالتحية والتقدير لنساء مصر في يوم المرأة المصرية، بحجم عطاء وتضحية السيدة العظيمة التي أثبتت على مدار التاريخ دورها الفاعل في صياغة تاريخ وجدان الأمة بقوتها وصلابتها وإنجازاتها".

وأردف: "المرأة المصرية التي نحتفل بها اليوم هي الأم والزوجة والأخت والجدة الشريكة والسند وقت الشدة، ومصدر الإلهام ونبع الإعزاز لهذا الوطن العظيم".

السيسي انتصار السيسي يوم المرأة المرأة المصرية أيقونة النجاح الأم

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