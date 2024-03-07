الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة تكشف عقوبة عدم الالتزام بتسعير السلع الأساسية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة، إن القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام الشركات بكتابة السعر على السلع الأساسية السبع، يتم تطبيقه بداية من مارس، وأي مخالفة سيتم التعامل معها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع القرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرار أصبح ساريا، من بداية مارس، وهناك العديد من الجهات الرقابية، التي ستتابع تنفيذه، منها جهات رقابية تابعة لوزارة التموين، أو جهات رقابية من حماية المستهلك.

وأردف أن أي مخالف يضع نفسه تحت طائلة المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على عقوبات بالحبس والغرامة ومصادرة البضائع، ويتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. 

وأوضح أن القرار يطبق على كافة الشركات المنتجة والمصنعة والموزعة للسلع المحددة.

الحكومة التموين الداخلية حماية المستهلك الشركات المنتجة

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