وزير خارجية ألمانيا: نريد استعادة السلام للشعب الأوكراني ووقف قتل الأبرياء

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لوضع نهاية للحرب الأوكرانية، واستعادة السلام للشعب الأوكراني، مؤكدة أنه يجب وقف قتل الأبرياء.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني، والذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نريد إنهاء الحرب الروسية واستغلال كل الموارد وإتاحتها لأوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها".

ولفتت إلى أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو زعزعة استقرار الديمقراطية، لكن أوروبا قوبة جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة.

وأردفت: "نعمل على إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني، وتوفير ما يحتاج إليه الشعب الأوكراني للبقاء على قيد الحياةـ وبوتين لن يتمكن من القضاء على أوكرانيا حال تعاوننا وتكاتفنا وتعاملنا بثبات".