أحمد موسى يكشف مفاجأة عن "نيرة صلاح": كانت تبحث عن تأثير حبة الغلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فرق النيابة العامة التي تولت التحقيقات في أسباب وفاة “نيرة صلاح” طالبة جامعة العريش، توصلت من خلال هاتفها الشخصي، للتوصل إلى أنها كانت تبحث عن تأثير حبة الغلة، كما كانت تبحث أيضًا عن كيفية إبطاء مفعولها.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذه المعلومة توضح لنا الموضوع رايح فين".

ولفت موسى، إلى أن النيابة العامة قالت في بيانها، إنه تم تتبع خط السير المتوقع للطالبة المتوفاة، حال مغادرتها المدينة الجامعية، حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية، الذي أقر مالكه بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب الغلة.