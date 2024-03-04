تراجع الإيرادات 50%.. أسامة ربيع يكشف تأثير اضطرابات الملاحة على دخل قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيعو رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس تراجعت منذ بداية العام وحتى اليوم بقيمة 50%، مشيرًا إلى أن عدد السفن تراجع بنسبة 40%، كما أن حمولة السفن أصبحت أقل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم تعويض هذه الخسائر عند استقرار الأوضاع، موضحًا أن السفن التي تراجعت عن المرور بقناة السويس لم تتجه جميعها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وإنما بعضها توقف بانتظار هدوء الأوضاع.

ولفت إلى أن طريق رأس الرجاء الصالح يؤدي لزيادة 12 يومًا في الشحن، وهو ما يزيد من تكلفتها.