إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الإفراج عن السلع والبضائع الموجودة في الجمارك يأتي في إطار حرص الدولة، لضبط أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تحرص على توفير الموارد الدولارية التي تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه بعد توفير قدر من السيولة الدولارية، قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد اجتماع لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن الإفراج عن السلع الأساسية في الجمارك المصرية، وهي السلع التي تمثل أولوية للمواطن، مثل السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، ما يؤدي لتوفير المزيد من المعروض في الأسواق، مما ينعكس على انخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالإفراج بصورة فورية، عن السلع، منوهًا بأن هناك عددا كبيرا من السلع لدى الجمارك يقدر بنحو 2 مليار دولار، وستقوم الدولة بالإفراج عن السلع بصورة فورية، مما سينعكس بصورة إيجابية على الأسواق.

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