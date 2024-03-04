الحكومة تكشف مصير العاملين فى المطارات بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جميع حقوق العاملين في المطارات محفوظة، ولن يتم المساس بها، وذلك بعد طرح إدارة وتشغيل المطارات للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن العاملين في المطارات حقوقهم محفوظة ولا مساس بهم، وإن المناقشات تدور حول إدارة وتشغيل، وسيتم وضع خطة ورؤية لتطوير المطارات سوف يراعى ضوابط عملية التشغيل، ولن يكون هناك مساس بالعاملين في المطارات.

وأردف: "هدفنا رفع كفاءة الخدمات، ووجود العمالة الكفء الماهرة وتحسين جودة الخدمات جزء أساسي".

وختم: "لن يتم المساس بالعمالة في المطارات".