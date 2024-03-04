الإثنين 04 مارس 2024
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تسجيل لضباط يحرج ألمانيا ويؤكد تورطها في الحرب الأوكرانية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

حسين مشيك مراسل القاهرة
حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الساسة الروس والكرملين والخارجية الروسية جميعهم يؤكدون أن ألمانيا تؤكد تورطها في الصراع الروسي الأوكراني، بعد التسجيل المسرب لضباط ألمان وهم يخططون لضرب جسر القرم.

وأضاف مشيك، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا من خلال المحادثات تؤكد أن العملية العسكرية ضرورة لتخطي الأهداف التي حددتها، كما أن الخبراء العسكريون يرون أن الوقت الحالي ليس مناسبا للمفاوضات وأن التصعيد سيد الموقف.

ولفت إلى أن التسريبات التي حصلت عليها وسائل الإعلام الروسية لقادة الجيش الألماني وهم يتحدثون عن استهداف جسر القرم، دفعت الخارجية الروسية إلى استدعاء السفير الألماني لدى موسكو، واحتجت على هذه المحادثات التي جرت بين قادة الجيش الألماني، بينما أكدت  الخارجية الروسية أن ألمانيا عليها تبرير موقفها للسلطات الروسية وأن تضع السلطات الروسية في نتائج التحقيقات التي وعد بها المستشار الألماني أولاف شولتس.

واعتبر الكرملين مثل هذه التسريبات دليل دامغ على تورط الغرب بشكل مباشر في الصراع الروسي الأوكراني، كما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن ألمانيا قلقة ليس فقط من التسريبات التي جرت بين قادة الجيش، وإنما كيفية تسرب هذه المحادثات.

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