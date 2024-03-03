الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أسامة ربيع: "إحنا بنخدم العالم ولا بديل مثالى عن قناة السويس"

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الإعلامي أحمد موسى إن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أعلن عن معلومات تقال لأول مرة، منها أن بعض السفن التي تعرضت لهجمات الحوثيين تم إصلاحها في قناة السويس التي أصبحت تقدم خدمات للسفن.

أضاف موسى، خلال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"رئيس هيئة قناة السويس قال فكرنا في الازدواج الكامل لقناة السويس، لأن هناك 80 كم بدون ازدواج، وتم عرض دراسات خاصة بالازدواج على الرئيس السيسي، وهناك شركتان عالميتان تقومان بإعداد دراسات الجدوى لهذا المشروع".

وتابع: "لا طرق بديلة عن قناة السويس، العالم كله يدفع ثمن الاضطرابات في البحر الأحمر، وإحنا بنخدم العالم، الازدواج الكامل لقناة السويس هدية للعالم وهذا التحرك يقضي بالكامل على أي مشروعات عن طرق بديلة، احنا بنقدم خدمة لحركة التجارة العالمية".

قناة السويس الفريق أسامة ربيع الحوثيين أحمد موسى الاضطرابات في البحر الأحمر

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