الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"فاو": مصر نموذج يُحتذى به لدول العالم فى التنمية الزراعية

التنمية الزراعية
التنمية الزراعية

قال د.محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة إن مدير عام منظمة فاو، شو دونيو، أكد أن مصر تعتبر نموذجًا يحتذى به لكل دول العالم، ليس للدولة النامية فقط، إنما للدول المتقدمة.

أضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مدير عام منظمة “فاو” رأى في مصر خلال الأربع سنوات الماضية ما يفوق التخطيط الاستراتيجي للدول التي لديها فائض وأريحية في مدخراتها.

لفت إلى أن مصر بها أكبر محطتين لإنتاج شتلات قصب السكر في كوم أمبو وإدفو، وهي محطات شتلات قصب غير موجودة في العالم غير في البرازيل، وتزود الإنتاجية من  35 طن لـ70 طنًا للفدان.

مستشار وزير الزراعة الفاو للدول المتقدمة أحمد موسى على مسئوليتي شتلات قصب السكر

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