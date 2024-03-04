الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف منازل مليئة بالمواطنين فى رفح الفلسطينية (فيديو)

رفح
رفح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد على قطاع غزة، خاصة في الجنوب ومدينة رفح الفلسطينية، حيث استهدفت قوات الاحتلال المنازل المليئة بالمواطنيين فجر اليوم، مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء من بينهم أطفال.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن طائرات الاستطلاع لا تتوقف عن التحليق، وشن الغارات باتجاه كل أحياء ومدن قطاع غزة، وكان آخرها فجر اليوم بمدينة رفح.

وأردف أن مدينة رفح على مدار الأيام الأخيرة، وفي ظل التهديدات الإسرائيلية بشن عملية أوسع ضد مدينة رفح ما زالت تتعرض لغارات عنيفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مكان، رغم اكتظاظها بالسكان.

ونوه إلى أن مدينة خان يونس ما زالت تتعرض لتوغل إسرائيلي على مدار الـ3 أشهر الماضية، حيث تقوم الآليات الإسرائيلية بالتوغل وإطلاق القذائف باتجاه الأبنية والمنازل والمستشفيات.

وختم بأن هناك أكثر من 15 ألف مفقود ما بين شهيد ومفقود أسفل المنازل المُدمرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشالهم، لعدم توافر الآليات الثقيلة، وهو مؤشر خطير لانتشار الأمراض والأوبئة لوجود الرفات البشرية أسفل المنازل.

القاهرة الإخبارية غزة رفح إسرائيلي

مواد متعلقة

تسجيل لضباط يحرج ألمانيا ويؤكد تورطها في الحرب الأوكرانية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى رام الله

أحمد موسى يكشف مفاجأة فى أسعار توريد القمح 2024

"فاو": مصر نموذج يُحتذى به لدول العالم فى التنمية الزراعية

5 إجراءات قاسية اتخذتها مصر فى ملف الأمن الغذائى

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

أسامة ربيع: "إحنا بنخدم العالم ولا بديل مثالى عن قناة السويس"

أسامة ربيع: عرضنا على الرئيس دراسات ازدواج قناة السويس

الأكثر قراءة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: كيندل روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال