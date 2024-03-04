"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف منازل مليئة بالمواطنين فى رفح الفلسطينية (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد على قطاع غزة، خاصة في الجنوب ومدينة رفح الفلسطينية، حيث استهدفت قوات الاحتلال المنازل المليئة بالمواطنيين فجر اليوم، مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء من بينهم أطفال.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن طائرات الاستطلاع لا تتوقف عن التحليق، وشن الغارات باتجاه كل أحياء ومدن قطاع غزة، وكان آخرها فجر اليوم بمدينة رفح.

وأردف أن مدينة رفح على مدار الأيام الأخيرة، وفي ظل التهديدات الإسرائيلية بشن عملية أوسع ضد مدينة رفح ما زالت تتعرض لغارات عنيفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مكان، رغم اكتظاظها بالسكان.

ونوه إلى أن مدينة خان يونس ما زالت تتعرض لتوغل إسرائيلي على مدار الـ3 أشهر الماضية، حيث تقوم الآليات الإسرائيلية بالتوغل وإطلاق القذائف باتجاه الأبنية والمنازل والمستشفيات.

وختم بأن هناك أكثر من 15 ألف مفقود ما بين شهيد ومفقود أسفل المنازل المُدمرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشالهم، لعدم توافر الآليات الثقيلة، وهو مؤشر خطير لانتشار الأمراض والأوبئة لوجود الرفات البشرية أسفل المنازل.