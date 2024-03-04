"الداخلية" توزع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا

حرصت وزارة الداخلية، على توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقامت وزارة الداخلية، بتوزيع مساعدات عينية لقاطني المناطق الأولى بالرعاية خاصة المرأة المعيلة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

ولم تكتف بالوصول إلى أماكن توزيع العبوات، وإنما حرصت على إيصال المساعدات إلى مستحقيها على مستوى الجمهورية، في أماكن عملهم.