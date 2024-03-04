تتضمن 4 مطالب.. سامح شكرى يوجه رسالة للولايات المتحدة بشأن قطاع غزة

رد سامح شكري، وزير الخارجية، على سؤال حول الرسالة التي يمكن أن يوجهها للولايات المتحدة الأمريكية إذا فشلت المفاوضات بشأن إرساء هدنة في قطاع غزة، خاصة أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو بدعوى عدم إعاقة المفاوضات.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندية، إن السياسة المصرية متسقة مع سياسة الدول العربية وأعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي واضحة ومحددة في المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري، زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني، الرفض التام للتهجير، وأن يتم ذلك بشكل فوري، لأنها كلها أمور لا يمكن التأخر فيها وإلا تفاقمت الأوضاع.

ولفت إلى أن الاستمرار في الوضع الراهن هو الذي يؤدي لاتساع رقعة الصراع، ومن ثم التوصل لوقف إطلاق النار هو أمر جوهري ومتفق عليه.

وأردف: "ما نسعى إليها بالتعاون مع الأشقاء في قطر هو الوصول لوقف إطلاق نار جزئي ينتقل لأن يكون وقفًا كاملًا لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين مراعاة لقدوم شهر رمضان الكريم، ومنعًا لاستمرار المعاناة الإنسانية، التي لا نستطيع تحمل المزيد من الآلام المرتبطة بهذه الأوضاع".