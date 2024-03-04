الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تتضمن 4 مطالب.. سامح شكرى يوجه رسالة للولايات المتحدة بشأن قطاع غزة

سامح شكري
سامح شكري

رد سامح شكري، وزير الخارجية، على سؤال حول الرسالة التي يمكن أن يوجهها للولايات المتحدة الأمريكية إذا فشلت المفاوضات بشأن إرساء هدنة في قطاع غزة، خاصة أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو بدعوى عدم إعاقة المفاوضات.

 

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندية، إن السياسة المصرية متسقة مع سياسة الدول العربية وأعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي واضحة ومحددة في المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري، زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني، الرفض التام للتهجير، وأن يتم ذلك بشكل فوري، لأنها كلها أمور لا يمكن التأخر فيها وإلا تفاقمت الأوضاع.

 

ولفت إلى أن الاستمرار في الوضع الراهن هو الذي يؤدي لاتساع رقعة الصراع، ومن ثم التوصل لوقف إطلاق النار هو أمر جوهري ومتفق عليه.

 

وأردف: "ما نسعى إليها بالتعاون مع الأشقاء في قطر هو الوصول لوقف إطلاق نار جزئي ينتقل لأن يكون وقفًا كاملًا لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين مراعاة لقدوم شهر رمضان الكريم، ومنعًا لاستمرار المعاناة الإنسانية، التي لا نستطيع تحمل المزيد من الآلام المرتبطة بهذه الأوضاع".

شكرى الرسالة المفاوضات الهولندية قطر وقف إطلاق نار

مواد متعلقة

سامح شكرى: معبر رفح الوحيد الذى يعمل لإدخال المساعدات إلى غزة

شركات دولية أم محلية؟.. الحكومة تكشف تفاصيل طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

"الداخلية" توزع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا

من أمام الصوامع والغيطان.. رسائل شكر للرئيس السيسي على مبادرة "كلنا واحد"

الحكومة تكشف مصير العاملين فى المطارات بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف منازل مليئة بالمواطنين فى رفح الفلسطينية (فيديو)

تسجيل لضباط يحرج ألمانيا ويؤكد تورطها في الحرب الأوكرانية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى رام الله

الأكثر قراءة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: لوجان روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال