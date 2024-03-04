الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة: لا يوجد أى اتفاقات حول رأس جميلة وما ينشر تكهنات

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة من مجلس الوزراء، تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، لأنه لا بد من إجراء دراسة متأنية لاتخاذ أفضل القرارات والتوصل لأفضل العروض.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن كل منطقة لها رؤية تنموية خاصة بها، لأن هدف الدولة ليس طرح مشروعات بقدر تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.

وأكد أن ما نشر على لسان بعض المصادر الإعلامية، عن رأس جميلة وعدد من المشروعات المحتملة، كلها أمور ما زالت محل دراسة، وما ينشر في طور التكهنات، وليس اتفاقات معلنة، لافتًا إلى أنه حال الوصول لعقد أي صفقة جديدة سيتم الإعلان عنها. 

وفيما يخص إمكانية التعاقد قريبًا على مشروعات استثمارية ضخمة متعلقة بالصناعة أو الزراعة، قال متحدث الحكومة، إن القطاعين الزراعي والصناعي محل اهتمام كبير من الدولة، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يحرص على متابعة التنمية في كل القطاعات، ويقوم بعدد من الزيارات الميدانية.

وأردف: "هناك استثمارات ومشاورات تجرى لاجتذاب عدد كبير من المستثمرين، في مجال الزراعة ستكون هناك مشاورات لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، كما أن، الاستثمارات التي يتم اجتذابها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجحت في جذب عدد كبير من الاستثمارات، وقريبًا العديد من المشروعات يتم إنشاؤها أو مشاورات جارية بشأنها مع عدد من المستثمرين الكبار المحليين والأجانب".

 

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