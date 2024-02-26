حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

تدور التساؤلات خلال الفترة الحالية، حول ما إذا كان هناك صفقة استثمارية جديدة تعكف عليها الحكومة، وذلك عقب صفقة "رأس الحكمة" التي جرى توقيعها الجمعة الماضية مع الإمارات، باستثمارات تُقدر بنحو 35 مليار دولار.

الصفقة الجديدة التي يجري الحديث عنها، هي "رأس جميلة" التي تقع في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ويتردد أن مؤسسات سعودية تقترب من الفوز بها.

رد حكومي

الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، نفى تمامًا ما يتردد عن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودية على مساحة 860 ألف فدان بمنطقة رأس جميلة بشرم الشيخ، بصفقة تبلغ نحو 15 مليار دولار.

وأكد وزير قطاع الأعمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ليس صحيحًا أن صندوق الاستثمارات السعودية على "رأس جميلة"، موضحًا أن المنطقة تدخل ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام المحلي والأجنبي.

المنطقة مطروحة للاستثمار المحلي

وفي ذات السياق، قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن صفقة منطقة رأس جميلة لم تذهب إلى المملكة العربية السعودية كما يتردد، مشيرًا إلى أن مساحة الأرض تبلغ نحو 820 ألف متر مربع لا 860 ألف فدان.

وأوضحت "حطبة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "رأس جميلة" مطروحة للاستثمار بالفعل، ولكن للمستثمرين المحليين.

وأشارت إلى أن التكلفة الاستثمارية الحالية للمنطقة تبلغ نحو 7 مليار جنيه، قد تزيد وفقا للدراسات الإنشائية مع ارتفاع سعر التكلفة، موضحة أن الأرض سيقام عليها مشروع استثمار فندقي 5 نجوم على مساحة 403 آلاف متر، فيما سيتم استخدام المساحة المتبقية لإنشاء مشروع استثمار سياحي تجاري وسكني في إطار العمل زيادة الوحدات السكنية الفندقية في المنطقة.