وزير قطاع الأعمال يوجه بتكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ مصنع الغزل بكفر الدوار

وجه الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بضرورة تكثيف العمل واستغلال الطاقات للانتهاء من تنفيذ مصنع الغزل في شركة نصر للغزل والنسيج بكفر الدوار في المقام الأول خاصة وأن باقى المصانع تعتمد على المنتج الخاص به.



وأشار الدكتور عصمت إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع والانتهاء من المصانع وفق البرنامج الزمني المحدد، على أن تكون البداية بمصنع الغزل الذي يمثل أولى المراحل التصنيعية داخل المجمع.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الخطة التسويقية والسياسة البيعية تقوم على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من المنتجات والتى تمثل لهم مستلزمات إنتاج وإتاحة الفرصة أمام صناع النسيج لاستغلال الطاقات الإضافية خاصة في مصانع التجهيزات والصباغة وغيرها.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مدخلات الصناعة بجودة عالية للشركات الخاصة.



و أكد الدكتور محمود عصمت الاهتمام بتنفيذ برامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وضرورة رفع وعي العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة وخاصة القلعة الصناعية بكفر الدوار.