الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

مصنع للألومنيوم
مصنع للألومنيوم

كشف المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن خريطة الفرص الاستثمارية التى طرحتها الحكومة تضمنت نحو ٣٥ مشروعًا للاستثمار مع القطاعين الخاص المحلى والأجنبى، بخلاف التخارج من بعض الأنشطة والمجالات.

وقال الوزير، لـ«الدستور»، إن الهدف هو جذب الاستثمار الأجنبى وتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى القطاع العام، فى إطار توفير مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات الأجنبية وداعم للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة نجحت فى تنفيذ خطة جذب الاستثمار الأجنبى والتعاون مع القطاع الخاص فى العديد من الصناعات الاستراتيجية المهمة والمشروعات الكبرى.

وأضاف أنه جرى العمل على التعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية من أجل إنشاء محطة للطاقة الشمسية فى مصر للألومنيوم، بخلاف جذب استثمارات أجنبية فى مجال صناعة الألومنيوم، فمن المقرر إنشاء مصنعين مع المستثمرين الأجانب. ولفت إلى أنه فى مجال صناعة الأسمدة، جرى الاتفاق مع إحدى الشركات الهندسية لإنشاء منطقة صناعية لتنظيم خامات الفوسفات والاستفادة منها، مع زيادة تركيز خامات الفوسفات.

وأوضح الوزير أنه جرى العمل، أيضًا، على الاتفاق مع إحدى الشركات الأسترالية؛ من أجل العمل على إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى مصر، إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج أكياس الدم مع شركة يابانية، بالتعاون مع شركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، علاوة على إنشاء مصنع لخامات الأدوية مع إحدى الشركات الهندية، وذلك لتوطين صناعة الأدوية فى مصر، وتوفير الدولار الذى يجرى استيراد الخامات به، إضافة إلى التصدير.

وقال الوزير: «فى مجال السياحة والفنادق، جرى العمل على إنشاء شركة مشتركة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، لإدارة ٧ فنادق تاريخية، وجرى بيع حصة منها لصالح الاستثمار الأجنبى فى إطار العمل على توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى هذا النشاط».

وأشار إلى أنه يجرى التعاون، أيضًا، مع الشركات العالمية والقطاع الخاص المصرى فى عدد من المشروعات السياحية والفندقية؛ إذ طرحت الحكومة أيضًا فندق شبرد التاريخى، الذى يتعاون فى تطويره مستثمر سعودى، كما يجرى طرح فندقىّ الكونتيننتال التاريخى وأرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمار الأجنبى والمحلى.

ونوه بأنه فيما يتعلق بالاستثمار العقارى، جرى التعاون مع إحدى الشركات السعودية فى تطوير مشروع كورنيش المقطم وهضبة المقطم، وهو مشروع ضخم وواعد، إضافة إلى مشروعات كثيرة فى شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير والمعادى للإسكان والتعمير.

وأوضح الوزير أنه جرى بيع حصة من الشرقية للدخان فى إطار جذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة، إضافة إلى تطوير الدلتا للصلب والنصر للسيارات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، مؤكدًا أن هناك جذبًا لاستثمارات متنوعة، إذ فتحت الدولة صندوق فرص الاستثمار فى المشروعات المملوكة لشركاتها.

 

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