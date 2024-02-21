قطاع الأعمال: مصانع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم العمل علي الاتفاق مع إحدى الشركات الأسترالية من أجل العمل على إنشاء أكبرمصنع لإنتاج ألبان الأطفال في مصر، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج أكياس الدم مع شركة يابانية بالتعاون مع شركة الإسكندرية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لخامات الأدوية مع إحدى الشركات الهندية، وذلك لتوطين صناعة الأدوية في مصر وتوفير الدولار الذي يتم استيراد الخامات به، بالإضافة إلى التصدير.

لا احتكار للفنادق التاريخية

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه في مجال السياحة والفنادق فقد تم العمل على إنشاء شركة مشتركة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي لإدارة 7 فنادق تاريخية وتم بيع حصة منها لصالح الاستثمار الأجنبي في إطار العمل على توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في هذا النشاط، مشيرا إلى أنه يتم التعاون أيضا مع الشركات العالمية والقطاع الخاص المصري في عدد من المشروعات السياحية والفندقية، حيث طرحت الحكومة أيضا فندق شبرد التاريخي الذي يتعاون في تطويره مستثمر سعودي، كما يتم طرح كل من فندقي الكونتيننتال التاريخي وأرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمار الأجنبي والمحلي.

إنتاج السيارة الكهربائية وتطوير أقدم منصع للحديد

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه تم بيع حصة من الشرقية للدخان في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة، بالإضافة إلى تطوير الدلتا للصلب والنصر للسيارات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، مؤكدا أن هناك جذب استثمارات متنوعة، حيث طرحت الدولة للقطاع الخاص الاستثمار في المشروعات المملوكة لشركاتها، ما أسهم في العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.