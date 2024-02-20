قطاع الأعمال: حريصون على التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة للتوسع فى الأسواق العالمية

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن المشروع الخاص بإنشاء محطة للطاقة الشمسية يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم لزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، على هامش توقيع التعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، أن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية واشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والالتزام بالقواعد الجديدة للحد من الكربون، لا سيما تلبية شركة مصر للألومنيوم لمتطلبات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه نجحت مؤخرًا شركة مصر للألومنيوم في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية، ما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية في ظل قيام الشركة بتصدير 50% من صادراتها إلى الخارج للسوق الأوروبية.



وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليًا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع، وهو التحدي الذي نجحنا في تحقيقه والذي لم يحدث من قبل، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الاستعداد لمختلف أنواع الشراكات التي تسهم في تطوير أداء الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على المنتج، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها.