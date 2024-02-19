محمد شعير: تطوير شركات التجارة أمراً حيوياً لنجاح قطاع الأعمال العام

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب الأسبق لشركة النصر للتصدير أن تطوير شركات التجارة يعد أمراً حيوياً لنجاح قطاع الأعمال العام، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة. لتحقيق نجاح في تطوير شركات التجارة، هناك عدة عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من المهم أن يكون هناك رؤية واضحة واستراتيجية محكمة لتطوير شركات التجارة، يجب على القطاع العام وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لتلك الشركات، سواء من خلال دعم الابتكار والبحث والتطوير، أو تقديم الدعم المالي والتنظيمي.

وأكد أنه ، يجب أن يكون هناك تركيز على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية. يجب على القطاع العام إنشاء بيئة تشجيعية وداعمة للشركات التجارية، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف العبء الإداري وتسهيل الوصول إلى التمويل والموارد اللازمة.

وأشار الي أنه يجب على القطاع العام الاستثمار في تطوير المهارات وتعزيز التدريب المهني للعاملين في شركات التجارة، حيث يمكن أن يسهم ذلك في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات.

وأوضح أنه يجب على القطاع العام تعزيز التواصل والتعاون بين شركات التجارة والجهات الحكومية المختلفة، وتشجيع الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات لتحقيق أقصى استفادةمن التعاون، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقطاع العام دعم تطوير التجارة الإلكترونية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات البيع والتسويق، مما يمكن أن يساهم في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وزيادة كفاءة العمليات.

كما أن تحقيق نجاح قطاع الأعمال العام في تطوير شركات التجارة يتطلب التركيز على تعزيز القدرات التنافسية، تبسيط الإجراءات الإدارية، تطوير المهارات، وتعزيز التعاون والتواصل. من خلال اتباع استراتيجيات محكمة وتقديم الدعم اللازم، يمكن أن تلعب شركات التجارة دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد وتحقيق الازدهار للمجتمع بأسره.

