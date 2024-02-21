الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استشاري اقتصادي: مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية لشركات قطاع الأعمال

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

 قال المهندس حامد جميل نائب رئيس الاتحاد الأفراسيوي للاستثمار وريادة الأعمال أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتحفز الابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن تحسين البنية التحتية في البلد، مثل الطرق والموانئ والشبكات اللوجستية، مما يدعم التجارة والنقل ويعزز التنمية الاقتصادية.

وأكد أنه يأتي مع الاستثمارات الأجنبية تبادل التكنولوجيا والمعرفة، مما يعزز قدرات الشركات المحلية ويساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات..

وأوضح أنه يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية في تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الدولي، مما يعزز العلاقات الدولية ويعمق التفاهم العابر للحدود.

وأشار إلى أنه من خلال الاستثمارات الأجنبية، يمكن للدول تعزيز تنمية قدراتها الاقتصادية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في توفير رأس المال اللازم لتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير البنية التحتية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم إنشاء فرص عمل.
وأكد أنه من خلال الاستثمارات الأجنبية، يتم تعزيز تصدير المنتجات والخدمات المحلية إلى الأسواق العالمية، مما يزيد من الإيرادات ويخلق فرص للنمو والازدهار.

وأوضح أنه تساهم الاستثمارات الأجنبية في زيادة مستوى التنافسية في السوق المحلي، وتحفز الشركات المحلية على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها للتنافس على المستوى العالمي.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد عنصراً حيوياً لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. تحقيق هذه الأهداف يتطلب إطار قانوني واقتصادي مناسب، بالإضافة إلى تبني سياسات حكيمة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الفوائد المرجوة للدولة وللمستثمرين على حد سواء.

وكان وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت قد كشف عن جذب الاستثمارات الأجنبية لشركات قطاع الأعمال العام في مصر في إطار العمل علي تنمية الاقتصاد المصري.

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