وزير قطاع الأعمال: الحكومة فتحت "صندوق الفرص" أمام القطاع الخاص (خاص)

كشف المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن خريطة الفرص الاستثمارية التي طرحتها الحكومة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في العديد من المشروعات.

وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة طرحت حوالي 35 مشروعا للاستثمار مع القطاع الخاص بخلاف التخارج من بعض الأنشطة والمجالات لصالح القطاع الخاص، موضحا أن الهدف هو جذب الاسثتمار الأجنبي وتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في القطاع العام، في إطار توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية وداعم للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد، أن الوزارة نجحت في تنفيذ خطة جذب الاستثمار الأجنبي والتعاون مع القطاع الخاص في العديد من الصناعات الاستراتيجة الهامة والمشروعات الكبرى.

التعاون مع عدد كبير من الشركات الأجنبية

أوضح عصمت في تصريحاته الخاصة لـ"الدستور"، أنه جرى العمل على التعاون مع شركة “سكاتك” النوريجية من أجل إنشاء محطة للطاقة الشمسية في مصر للألومنيوم، بخلاف جذب استثمارات أجنبية في مجال صناعة الألومنيوم بنحو 5 مليارات دولار، ومن المقرر إنشاء مصنع لخامات الألومنيوم وأخر لإنتاجه مع عدد المستثمرين الأجانب، ما يؤكد توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

بشأن صناعة الأسمدة، أكد الاتفاق مع شركة هندسية لإنشاء منطقة صناعة لتظيم خامات الفوسفات والاستفادة منها مع زيادة تركيز خامات الفوسفات.

اختتم وزير قطاع الأعمال بالقول إنه فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، جرى التعاون مع شركة سعودية في تطوير مشروع كورنيش وهضبة المقطم، وهو مشروع ضخم وواعد، بالإضافة إلى مشروعات كثيرة في كلا من شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير والمعادي للإسكان والتعمير.

