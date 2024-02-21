الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جمال بيومي: مستثمرون عرب كثر مهتمون بالاستثمار في مصر

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن هناك عرب كثر مهتمون بالاستثمار في القطاع العام المصري.

أضاف بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الحكومة للقطاع الخاص المصري والأجنبي تؤكد أن هناك جدية في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل الدول العالمية أصبحت منفتحة نحو التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة لوحدها لن تكون قادرة على زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بدون الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد العوامل الحيوية لنمو الاقتصادات الوطنية، وتعتبر مصر واحدة من الدول التي تعمل بنشاط على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأعمال العام، حيث أن جاذبية الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تؤكد دورها في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأكد أنه مصر واحدة من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا وسوقًا داخليًا كبيرًا، وتشهد استقرارًا سياسيًا، واتخذت الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي.

وتحت شعار “شراكة لا منافسة”، نفذت  الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال العام، خطة طموحة استهدفت من خلالها جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة للقطاع الخاص من أجل التعاون معها في تنفيذ الاستثمارات الكبرى، وإدارة محطفظة المشروعات العملاقة في الدولة عبر طرح الفرص الاستثمارية الكبرى التي شهدت حالة من الانجذاب نحو التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، في إطار الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية لزيادة النمو الاقتصادي في مصر وتوفير فرص العمل وتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الصادارات لتوفير العملة الصعبة.

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