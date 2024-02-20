كيف تنجح مصر في زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين؟

قالت أماني الماحي، خبيرة صناعة التأمين ورئيس قطاع بإحدى كبرى شركات التأمين الحكومية في مصر، إنه لزيادة الناتج القومي للدولة من قطاع التأمين، يجب اتباع استراتيجيات متعددة للنجاح في ذلك.

أضافت الماحي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المحاور تتمثل فيما يلي أولاً، ينبغي تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لصناعة التأمين لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين وتحفيز النمو، ثانياً، يمكن تعزيز التوعية بأهمية التأمين وفوائده للفرد والشركات، ما يزيد من حجم الأعمال والإقبال على منتجات التأمين، كما يجب تشجيع التأمين الصحي والتأمين ضد المخاطر الزراعية والطبيعية لتقليل الأعباء على الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أكدت أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع التطوير التقني والابتكار في صناعة التأمين لتلبية احتياجات السوق وتقديم منتجات أكثر تنافسية وملاءمة، كما ينبغي تحفيز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي لتحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

وأوضحت أنه يمكن لمصر تعزيز تعاونها مع الشركات الدولية وتوسيع وجودها في الأسواق العالمية لتحقيق نمو مستدام في صادرات خدمات التأمين وزيادة إيرادات العملات الصعبة.

وأكدت أنه من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات والتركيز على التحسين المستمر والابتكار، يمكن لمصر أن تحقق زيادة في الناتج القومي من قطاع التأمين وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في صناع، موضحة أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها لمصر زيادة الناتج القومي للدولة من قطاع التأمين، ومن بين هذه الطرق:

1. تعزيز الوعي بالتأمين: يمكن لمصر زيادة الإقبال على التأمين عبر زيادة الوعي بفوائد التأمين وأهميته للأفراد والشركات. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات إعلانية وتثقيفية لتوضيح فوائد التأمين والمخاطر التي يمكن أن يحمي منها.

2. تحسين بيئة الأعمال: يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال لشركات التأمين، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم لتطوير منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة.

3. التشريعات واللوائح: يمكن تحسين التشريعات واللوائح المتعلقة بالتأمين لتوفير بيئة أكثر شفافية وثقة للمستهلكين والشركات.

4. التنويع في منتجات التأمين: يمكن لشركات التأمين تطوير منتجات مخصصة لتلبية احتياجات السوق المصرية بشكل أفضل، مما يزيد من إيراداتها.

5. الاستثمار في التكنولوجيا: يمكن للشركات الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات تأمينية أكثر ابتكارًا وفعالية.