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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"مستثمري سوهاج": القطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية في مصر

المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي

قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إنه تلعب الاستثمارات الأجنبية دورًا حيويًا في تعزيز البنية التحتية وتحسين الإنتاجية في قطاع الأعمال العام في مصر من خلال تقديم التكنولوجيا، والخبرات، ورأس المال، يمكن للاستثمارات الأجنبية تعزيز كفاءة الشركات الحكومية وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.

أضاف الشندويلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جرى تحسين البنية التحتية من أهم العوامل التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث قامت الحكومة بالاستثمار في تطوير البنية التحتية اللوجستية والتقنية لدعم نمو الشركات في قطاع الأعمال العام.

حوافز ضريبية واقتصادية

أشار إلى أنه يمكن تحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع الأعمال العام من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية والاقتصادية، مثل تخفيضات في الضرائب والرسوم الجمركية، وتسهيلات مالية.

أوضح أنه قامت الحكومة بتحسين البيئة القانونية والتشريعية لحماية حقوق المستثمرين الأجانب وضمان استقرار الاستثمارات ينبغي تحديث القوانين، لتوفير إطار قانوني واضح وموحد يحقق العدالة والشفافية.

أكد أنه يمكن لمصر تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع الشركات والحكومات الأجنبية.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو عنصر أساسي يسهم في تعزيز نمو الاقتصادات الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

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