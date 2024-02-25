وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذى لأعمال تطوير مجمع مصر للغزل والنسيج بكفرالدوار

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وقام بزيارة تفقدية لمشروع التطوير في مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، أمس السبت، وذلك في إطار استراتيجية العمل والتصدي لمعوقات التنفيذ على أرض الواقع؛ للحيلولة دون عدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات في جميع المواقع.

واجتمع الدكتور عصمت باستشاري المشروع ومقاولي التنفيذ، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس محمد الخضراوي رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفرالدوار، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، واللواء عصام جلال- الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات. وتم استعراض تطور الأعمال في تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، وكذلك توقيتات الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع والمباني الخدمية ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي تأخير بالتزامن مع توقيتات توريد المعدات.

وراجع الدكتور محمود عصمت مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 مترا مربعا بعدد 88128 مردنا، وبطاقة إنتاجية 9513 طنا سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع، والذى يشمل مصنعى 1 و2 تحضيرات نسيج بعدد 384 نول نسيج، بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع، بطاقة إنتاجية 54 مليون مترا سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون قطعة سنويا.