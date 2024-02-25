الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذى لأعمال تطوير مجمع مصر للغزل والنسيج بكفرالدوار

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وقام بزيارة تفقدية لمشروع التطوير في مجمع شركة مصر  للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، أمس السبت، وذلك في إطار استراتيجية العمل والتصدي لمعوقات التنفيذ على أرض الواقع؛ للحيلولة دون عدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات في جميع المواقع.

واجتمع الدكتور عصمت باستشاري المشروع ومقاولي التنفيذ، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس محمد الخضراوي رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفرالدوار، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، واللواء عصام جلال- الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات. وتم استعراض تطور الأعمال في تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، وكذلك توقيتات الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع والمباني الخدمية ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي تأخير بالتزامن مع توقيتات توريد المعدات.

وراجع الدكتور محمود عصمت مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 مترا مربعا بعدد 88128 مردنا، وبطاقة إنتاجية 9513 طنا سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع، والذى يشمل مصنعى 1 و2 تحضيرات نسيج بعدد 384 نول نسيج، بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع، بطاقة إنتاجية 54 مليون مترا سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون قطعة سنويا.

المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام في مصر وزير قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال العام أصحاب مصانع الغزل والنسيج

مواد متعلقة

المناسترلى: المصانع التركية سوق واعدة لمنتجات الغزل والنسيج المصرية

وزير قطاع الأعمال: جميع شركات القطاع "رابحة" عدا الغزل والنسيج

عرش الغزل والنسيج وحلم إنتاج السيارة.. تفاصيل خطة "قطاع الأعمال" خلال 5 سنوات

الأكثر قراءة

عاجل| استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

قبل التوقيع.. تفاصيل عقد محمد الشناوى الجديد مع الأهلى

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم