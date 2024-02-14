المناسترلى: المصانع التركية سوق واعدة لمنتجات الغزل والنسيج المصرية

في ظل التعاون المثمر بين مصر وتركيا اقتصاديا ومع تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام باتت هناك فرصة رائعة لحصول المصانع التركية على منتجات الغزل والنسيج لتصنيع الملابس الجاهزة حيث تمتاز بها تركيا.

وقال المهندس إبراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن التعاون بين مصر وتركيا في قطاع المنسوجات والملابس يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. يمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من السبل، بدءًا من تعزيز التبادل التجاري وصولًا إلى زيادة الاستثمارات التركية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه يمكن تعزيز التعاون بين مصر وتركيا من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا.

وأوضح أنه يمكن لمصر الاستفادة من الخبرة التركية في مجال النسيج والملابس، بما في ذلك التقنيات الحديثة والتصاميم الابتكارية. ومن ناحية أخرى، يمكن لتركيا الاستفادة من الثقافة والتقاليد المصرية في هذا القطاع لتنويع منتجاتها وتلبية احتياجات السوق.

وأكد أنه يمكن للاستثمارات التركية المتوقعة في قطاع المنسوجات والملابس أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري. من خلال إنشاء مصانع ومنشآت إنتاج في مصر، سيتم توفير فرص عمل للسكان المحليين وتحفيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم زيادة الإنتاج في هذا القطاع في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التوازن التجاري.

وأوضح أن التعاون بين مصر وتركيا في قطاع المنسوجات والملابس يمثل فرصة متباهية لتحقيق الفوائد الاقتصادية لكلا البلدين.

وأوضح أن التعاون بين مصر وتركيا في قطاع المنسوجات والملابس يبقى فرصة استثمارية جذابة. بالتأكيد، يجب على البلدين العمل سويًا على تذليل العقبات وتوفير البيئة الملائمة للشركات والمستثمرين من أجل تحقيق النجاح في هذا التعاون.

وأكد أنه يمكن القول إن الاستثمارات التركية المتوقعة في قطاع المنسوجات والملابس بمصر ستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وتقليص الاعتماد على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم التعاون المستقبلي بين مصر وتركيا في هذا القطاع في تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.