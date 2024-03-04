الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سامح شكرى يكشف آخر تطورات المفاوضات بشأن إرساء هدنة فى غزة

سامح شكري
سامح شكري

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن آخر تطورات المفاوضات التي تجرى في القاهرة بشأن التوصل لهدنة في قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندية، إن حساسية المفاوضات، تجعله لا يقول إن هناك تفاؤلًا أو تشاؤمًا، ولكن يمكن القول "لم نصل بعد لنقطة نحقق من خلالها وقف إطلاق النار".

وأردف: "من المهم يدرك الجميع ضرورة الوصول إلى هذا، ويتحمل مسئولية ما قد يتخذ من قرارات في هذا الشأن، ولا بد  من إرادة سياسية واضحة".

ولفت إلى أن هناك قدرة لدى الولايات المتحدة، خاصة أن هناك تطورًا في تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي التي تحدثت عن وقف فوري لإطلاق النار، مردفًا: "نأمل أن يكون هذا تطور في الموقف الأمريكي، وأن يكون له انعكاسه لدى إسرائيل، باعتبار الولايات المتحدة كانت لا تدعم المطالبة بوقف إطلاق النار".

وأتم: "هناك تصاعد لدى دوائر كثيرة بضرورة وقف إطلاق النار، لأن الأمر فيه خطورة على الوضع الإنساني، والتعقيدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها واتساع رقعة الأزمة".

وزير الخارجية القاهرة غزة المفاوضات الولايات المتحدة وقف إطلاق النار

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