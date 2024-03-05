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توك شو

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

عطل فيسبوك
عطل فيسبوك

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إنه من المتوقع استمرار تعطل موقع فيسبوك وانستجرام لمدة 7 ساعات، لافتًا إلى أن العطل ليس في مصر فقط، والبعض غير قادر على استخدام واتس آب. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشكلة حدثت بسبب عطل في شركة ميتا، وهو إما عطل حدث أثناء عملية تحديث، أو أن هناك عملية اختراق للشبكة، فقامت ميتا بإغلاق الجلسات النشطة للتصدي لها.

وأردف: "وارد أن تكون هجمة سيبرانية أو قرصنة، فقام فيسبوك بإلغاء الجلسات النشطة كلها".

وحذر حجاج مستخدمي فيسبوك من محاولات تغيير الباسورد في هذه الأثناء حتى لا يتسببوا في فقدان حساباتهم، منوهًا بأن كثيرين ظنوا بأن المشكلة في حساباتهم.

فيسبوك تعطل موقع فيسبوك وإنستجرام ميتا تغيير الباسورد

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