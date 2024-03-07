وزيرة خارجية ألمانيا: قرار الحكومة الإسرائيلية بزيادة أعداد المستوطنات يقوض السلام

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه من الصعب وصف الحالة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني، والذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه على الحكومة الإسرائيلية ضمان إيصال المواد الغذائية للشعب الفلسطيني في غزة.

ولفتت إلى أنهم قدموا طلبا بالحاجة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحدوث انفراجة في المفاوضات، كما أنه يجب العمل على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن السياسات الإسرائيلية تزيد الموقف في قطاع غزة اشتعالا وتحول دون حل الصراع بالشرق الأوسط، مؤكدة أن قرار الحكومة الإسرائيلية بزيادة أعداد المستوطنات غير قانوني ويقوض جهود تعزيز السلام.